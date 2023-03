Der Dessau-Roßlauer HV hat gegen den ukrainischen Serienmeister HC Motor Zaporizhzhia verloren. In Düsseldorf hieß es am Samstagabend 30:32 (17:17) aus Sicht des DRHV. Trainer Uwe Jungandreas sah ein umkämpftes Spiel, in dem sein Team eine zu hohe Fehlerquote hatte. Schon in der ersten Halbzeit ließ Dessau den Gastgebern zu viel Raum zum Kombinieren. Das setzte sich nach dem Seitenwechsel fort. Nachdem sich zunächst kein Team entscheidend absetzen konnte, zog Zaporizhzhia das Spiel in der Endphase auf seine Seite.