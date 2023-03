Nach der Pause (13:12) musste Eisenachs Snajder nach einem vermeintlichen Foul mit Rot von der Platte (35.). Der ThSV agierte in der Folge nicht immer mit der letzten Konsequenz und hatte mit der hohen Passgeschwindigkeit der Gäste einige Probleme. Zaporozhye kassierte in der 47. Minute ebenfalls einen Feldverweis (Blyzniuk). Eisenach lag danach wieder mit zwei Toren vorn (23:21/48.), doch die Gäste kamen immer wieder zurück oder gingen selbst knapp in Führung (24:23/52). Mit der letzten Aktion des Spiels traf schließlich Walz zum 28:28-Endstand. Bester ThSV-Werfer war Schneibel (10). Zudem glänzte Keeper Jepsen mit 13 Paraden.

ThSV-Keeper Jepsen überragte mit 13 Paraden Bildrechte: IMAGO/Christian Heilwagen