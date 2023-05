Vor 2.014 Zuschauern in der der Werner-Aßmann-Halle fand der ThSV jedoch nur schwer in die Partie. Dabei erwiesen sich die Gäste als unbequemer Gegner, der Eisenach bis zum 15:15 (25.) auf Augenhöhe begegnete. Größtes Manko der Platzherren war dabei die fehlednde Abstimmung in der Defensive. Kurz vor der Pause konnte sich das Team von Trainer Misha Kaufmann allerdings ein kleines Polster erarbeiten (18:15).