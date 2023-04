Die Würzburger Wölfe starteten überraschend mutig und spielten sich gegen überrumpelte Gäste schnell eine Vier-Tore-Führung heraus (9:5, 13. Minute). Dessau-Roßlau bekam vor allem Luis Franke, der in der ersten Hälfte sechs seiner sieben Würfe verwandelte und vier Treffer vorbereitete, nicht in den Griff. Mit einer kleinen Aufholjagd nach einem Timeout sorgten die "Beavers" zumindest dafür, dass das Spiel mit einem noch glimpflichen Zwischenstand von 21:19 für die Wölfe in die Pause ging.

In der zweiten Halbzeit kam der DRHV immer besser ins Spiel und ließ viel weniger Großchancen liegen. Der überragende Spieler des Spiels, Timo Löser, hielt während der gesamten Partie seine 100-prozentige Treffer-Quote aufrecht und war zum Schluss an 20 Toren direkt beteiligt (15 Tore, 5 Vorlagen). In der 33. Minute gelang der erste Dessauer Ausgleich seit dem 1:1. Das Spiel lief in der Folge nur noch in die Richtung der Gäste. Unaufgeregt und diszipliniert erhöhten die Dessauer den Vorsprung auf drei Tore und gaben die Führung danach nicht mehr aus der Hand.