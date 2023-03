Auch nach dem Seitenwechsel hatte der DRHV lange zu kämpfen. Durch Vincent Sohmann und Jakub Hrstka, beide mit acht Toren die besten Werfer des Spiels, gelang aber wieder die Annäherung. In der Schlussphase hielten die Sachsen-Anhälter dann nach dem 24:24 durch Hrstka (55.) dauerhaft den Kontakt und gingen kurz darauf durch Sohmann in Führung (56.). Letzterer erzielte alle vier Tore in den letzten fünf Spielminuten und sicherte so den knappen 28:27-Sieg, nachdem Lübeck-Schwartau die letzte Chance des Spiels verwarf.