In der Folge stabilisierten sich die Gäste zwar und kamen wieder auf drei Tore (11:8, 16.) heran, machten aber zu viele Fehler in der Offensive. Der EHV nutzte dies gnadenlos aus und setzte sich wenig später wieder auf fünf Tore ab. Dessau konnte sich bei seinem Keeper Philip Ambrosius bedanken, dass der Rückstand nicht deutlicher ausfiel.

Zum Ende der ersten Halbzeit konnten der DRHV dadurch noch einmal etwas Boden gut machen und kam wieder auf drei Tore heran. So ging es mit einer 17:14-Führung für die Hausherren aus Sachsen in die Kabine.

Die Gastgeber blieben auch nach dem Seitenwechsel die bessere Mannschaft und bestraften die Fehler der Dessauer mit aller Konsequenz. Der Vorsprung wuchs kontinuierlich an und der EHV machte keine Anstalten, die Gäste nochmal zurück in Spiel kommen zu lassen. Vor allem Aues Keeper Erik Töpfer zeigte eine bärenstarke Leistung und brachte den DRHV in der Schlussphase beinahe zur Verzweiflung.