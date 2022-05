Dresden gelang in Hälfte zwei der deutlich bessere Start. Schnell konnte sich das Team von Rico Göde einen Vorsprung erarbeiten, der zwischenzeitlich auf sechs Tore anwuchs (22:16/40.). Die Gäste fanden nur sehr langsam in den Rhythmus der ersten Hälfte. Elbflorenz hatte die Spielkontrolle und schien nie ernsthaft in Gefahr zu geraten - bis in die Schlussminute. Die Wölfe verkürzten von 31:26 auf 31:30. Doch Dresden hatte den letzten Angriff und traf durch Mindaugas Dumcius zum Sieg.