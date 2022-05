Die Gäste starteten fulminant und lagen nach acht Minuten mit 6:1 in Front. Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gummersbacher war vor allem Julian Köster, den der HCE nicht in den Griff bekam. So baute der VfL seinen Vorsprung weiter aus (10:2/12.). Mit zunehmender Spieldauer schlichen sich bei den Gästen aber auch einige Fehler ein, was Elbflorenz ausnutzte und den Rückstand bis zur Pause auf 12:16 verkürzte.