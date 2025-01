Bildrechte: IMAGO/Eibner

Handball | Bundesliga BSV Sachsen Zwickau geht in Blomberg unter – Thüringer HC feiert Kantersieg

12. Spieltag

08. Januar 2025, 21:42 Uhr

Für die mitteldeutschen Teams hätte es in der Handball-Bundesliga nicht unterschiedlicher laufen können. Während Zwickau in Blomberg nach der Pause keinen Stich sah, setzte der Thüringer HC in eigener Halle ein Ausrufezeichen.