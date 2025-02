Beide Teams hatten zuletzt mit Bundesliga und European League ein straffes Programm zu bewältigen, doch von Strapazen oder Erschöpfung war zunächst nichts zu sehen. In den ersten zehn Minuten begegneten sich beide auf Augenhöhe, ehe sich die Gastgeberinnen leicht absetzen konnten – nach 14 Minuten stand es 11:7. Eine Auszeit der Gäste brachte sie jedoch zurück ins Spiel und sie verkürzten auf 10:11 (17.). Coach Müller reagierte prompt mit einer eigenen Auszeit – mit Erfolg: Der THC fand zurück zu seiner Souveränität und ging mit einer Zwei-Tore-Führung in die Halbzeit.

Nach der Pause entwickelte sich vor den 1.047 Zuschauern in der Salza-Halle ein wahrer Krimi. Zunächst knüpfte der THC an die Leistung aus dem ersten Durchgang an und baute die Führung auf 25:21 (39.) aus. Doch die HSG ließ sich nicht abschütteln und schaffte in der Schlussphase mit noch 19 Sekunden auf der Uhr durch Engel tatsächlich den Ausgleich zum 35:35. Der THC hatte noch einen letzten Angriff – und mit Reichert die beste Torjägerin der laufenden Spielzeit (126 Tore) in seinen Reihen. Mit den letzten Sekunden auf der Uhr stieg die Österreicherin hoch, wuchtete den Ball ins Netz und machte den Sieg für die Thüringerinnen perfekt.