Der BSV Sachsen Zwickau hat in der Frauen-Handballbundesliga gegen Neckarsulm 28:30 verloren. Dabei hielt das Schlusslicht am Anfang und am Ende gut mit. Eine große Schwächephase zu Beginn der zweiten Hälfte verhinderte aber einen Punktgewinn. Zwickau hat nur noch zwei Partien, um den einen Zähler auf den Vorletzten Buchholz Rosengarten aufzuholen. Dann würde man immerhin in der Relegation den Abstieg noch vermeiden können.Nach anfänglicher Führung geriet das Team von Norman Rentsch beim 4:5 (10.) in Rückstand, blieb aber bis zur Pause immer auf maximal zwei Tore dran. Dann drehte Zwickau die Partie sogar, führte 14:13 (26.) und gab den Vorsprung den-noch schon vorm Kabinengang beim 14:16-Halbzeitstand wieder her.