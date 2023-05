Halle hielt nach einem torreichen Beginn zunächst gut mit. Auch wenn Leverkusen die besseren Aktionen in der Offensive hatte, blieb es bis zur 10. Minute eng. Eine Zwei-Minuten-Strafe warf die Wildcats dann aber ein wenig aus dem Konzept. Leverkusen zog auf 7:3 davon und profitierte auch im Anschluss von vielen technischen Fehlern sowie ungenutzter Chancen der Gäste. Nach 23 Minuten wuchs der Vorsprung erstmals auf fünf Tore an (13:8). Bis zur Pause berappelte sich Halle aber wieder und nutzte seine Chancen konsequent. Angeführt von einer starken Judith Tietjen konnte der Rückstand auf 15:16 verkürzt werden.

Tietjen war es dann auch, die die Wildcats nach der Pause für ihr nun deutlich mutigeres Offensivspiel mit dem Ausgleich belohnte (17:17/33. Minute). Fortan entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, beide Teams trafen quasi im Gleichschritt. Nach 39 Minuten konnte Halle durch Alexandra Lundström erstmals in Führung gehen (21:20) und diese auch behaupten. Leverkusen fehlte nun die Zielstrebigkeit in den eigenen Aktionen und haderte mit technischen Fehlern. Die Wildcats hatten dagegen immer die richtige Antwort parat, spielten sich ab der 50. Minute in einen Rausch und zogen sukzessive davon. Vor allem die Schwedin Lundström konnte mit einigen tollen Treffern punkten und war mit neun Toren am Ende beste Schützin auf der Platte.