Biegler setzte in der Folge auf die wiedergenesenen Niklas Pieczkowski (Schulterverletzung ) und Andreas Rojewski (Meniskus wurde geglättet). Und mit einem Vier-Tore-Lauf drehte seine Mannschaft die Partie. Bei der hitzigen Abwehrschlacht ging es für Leipzig aber mit 9:10 in die Pause.

In der zweiten Hälfte setzte sich das Geduldsspiel fort. Es gab eine Flut an Zwei-Minuten-Strafen (insgesamt 4:6). Peter Strosack brachte sich mit einem Tempogegenstoß und über Rechtsaußen erfolgreich ein, doch Leipzig lief hinterher (13:14, 41.). Bei den Eulen machte es Linksaußen Jonathan Scholz noch spannender als ohnehin schon: Er knallte seine Arme in den Hals von Philip Weber, sah die Rote Karte.