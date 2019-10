Mit den Vertragsunterschriften von Leon Binder, Maciej Gebala und Lucas Krzikalla bis 2022 hat der SC DHfK Leipzig aktuell bereits 15 Spieler für die kommende Saison 2020/21 fest im Kader. "Ich freue mich darüber, dass uns alle drei Spieler erhalten bleiben. Lukas und Lucas sind zwei Spieler, die den SC DHfK schon seit der A-Jugend begleiten und sich in den letzten Jahren zu Gesichtern unseres Vereins entwickelt haben. Maciej hat sich mit starken Spielleistungen in den letzten Wochen hervorgetan und ich bin sehr froh, dass auch er uns die Treue hält", wird Cheftrainer André Haber in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.