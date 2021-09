Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten die überragende Torfrau Anica Gudelj (15 Paraden) sowie die treffsicheren SV-Spielerinnen Julia Niewiadomska (7/4) und Marija Gudelj (5). Für das Team aus Sachsen erzielten Pia Adams (6/2), Ema Hrvatin und Jenny Choinowski (je 3) die meisten Tore.

Der Neuling fand in den ersten 30 Minuten keine Mittel, um die stabile hallesche Verteidigung aus den Angeln zu heben. Hinzu kamen viele technische Fehler, die die Saalestädterinnen zu einfachen Treffern nach Tempogegenstößen nutzte. Von 4:2 (6.) zogen die Hallenserinnen über 8:3 (12.) auf 17:8 (28.) davon und hatten damit das Derby bereits zur Pause vorentschieden. Nach dem Seitenwechsel schraubten die Gäste das Ergebnis noch weiter in die Höhe.

Rentsch kennt die höchste Liga schon von seinen Engagements beim HC Leipzig und später bei Borussia Dortmund, ehe er seit seiner Rückkehr nach Zwickau im Januar 2019 das Team zum Bundesligisten formte. Nach dem frühzeitig feststehenden Aufstieg gingen die Personalplanungen in die entscheidende Phase. Mit der 30 Jahre alten Torhüterin Nele Kurzke kehrte eine ehemalige Nationalspielerin von Bayer Leverkusen nach Zwickau zurück. Sie spielte bereits zwischen 2012 und 2015 in Zwickau. Dazu kamen die slowenische Nationalspielerin Ema Hrvatin (21 Jahre) vom französischen Club AS Cannes Mandelieu sowie die Tschechin Anna Frankova. Die 24 Jahre alte Rechtsaußen-Spielerin war zuletzt bei Zweitliga-Absteiger HC Rödertal aktiv. Neu im BSV-Team ist auch die Schweizer Nationalspielerin Chantal Wick. Die 27-Jährige spielte zuletzt für die Neckarsulmer Sport-Union.