Handball | Bundesliga Topscorerin Kajdon verlässt den BSV Sachsen Zwickau

29. April 2025, 10:22 Uhr

Nach nur einer Saison zieht Blanka Kajdon schon wieder weiter. Die Ungarin in Diensten des Handball-Bundesligisten Sachsen Zwickau hat sich durch ihre starken Leistungen für höhere Aufgaben empfohlen. Eigentlich sollte der Abgang erst nach dem Klassenerhalt verkündet werden, den wiederum will der BSV am Samstag in Buxtehude perfekt machen.