Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau feiern die Rückkehr in die 1. Handball-Bundesliga. Am vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga besiegten die Sächsinnen am Samstag (08.05.2021) Tus Lintfort 32:27 (18:13). Damit kann das Team von Trainer Norman Rentsch an der Spitze der 2. Bundesliga nicht mehr eingeholt werden.