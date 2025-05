"Mit Julia bekommen wir eine junge, hochmotivierte Spielerin, die bereits auf großer Bühne gezeigt hat, was sie kann. Sie bringt Tempo, Kreativität und Torgefahr mit – alles Eigenschaften, die unsere Spielidee bereichern werden", freute sich Zwickaus Cheftrainer Norman Rentsch.

In Ludwigsburg stand das Engagement von Niewiadomska unter keinem guten Stern, für das deutsche Topteam konnte die Rückraumspielerin wegen eines Kreuzbandrisses nur zwei Partien bestreiten. In Zwickau will die 23-Jährige nun wieder voll angreifen. "Ich habe das Gefühl, dass hier etwas wächst – und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, gemeinsam mit der Mannschaft den nächsten Schritt zu machen. Auf und neben dem Feld", erklärte Niewiadomska.