Die 1. Bundesliga ist zum Greifen nah. Bereits am Sonnabend (8. Mai) können die Handball-Frauen der BSV Sachsen Zwickau ihren Traum verwirklichen und den Aufstieg ins Oberhaus feiern. Voraussetzung dafür ist mindestens ein Punktgewinn gegen TuS Lintfort. Der MDR ist hautnah dabei und überträgt ab 17 Uhr per Livestream aus der Sporthalle Neuplanitz.

Der aktuelle Tabellenzweite SG Herrenberg hat keinen Lizenzantrag für die 1. Bundesliga gestellt. Käme als Konkurrent für die Mannschaft von Norman Rentsch im Aufstiegsrennen nur noch die Füchse Berlin in Betracht. Die Hauptstädterinnen könnten nur bei zwei Niederlagen der Zwickauerinnen in den ausstehenden zwei Spielen den BSV noch von der Spitze verdrängen. Voraussetzung ist, dass die Füchse neben vier Siegen auch 40 Treffer in der Tordifferenz aufholen. Das ist schwerlich machbar, zumal am letzten Spieltag beide Teams in Berlin aufeinandertreffen. Da dürfte der Sekt zugunsten der Sächsinnen schon geflossen sein.