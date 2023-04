Rentsch betonte im Zuge des Cavanie-Wechsels die Hoffnungen darauf, das BSV-Spiel "zu variieren und schneller in den Gegenstoßbereich zu kommen." Cavanie, die mit Zwickaus Topscorerin Ema Hrvatin eng befreundet ist, sagte: "Ich fühle mich vom Zwickauer Interesse sehr geehrt und bin stolz darauf, die Möglichkeit zu haben, in Deutschland Handball zu spielen. Die Gespräche mit dem Trainer und alles, was Ema mir über den BSV erzählt hat, haben es unmöglich gemacht, diese Gelegenheit auszuschlagen."