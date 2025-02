Stand jetzt müssten die Zwickauerinnen in die Relegation, in der die Plätze neun bis zwölf den einzigen Absteiger in dieser Saison ausspielen. Allerdings könnte das Thema auch schon vorzeitig am grünen Tisch entschieden werden. Grund ist die wirtschaftliche Situation beim noch punktlosen Schlusslicht Bayer Leverkusen. Erst am vergangenen Dienstag trat der bisherige Abteilungsleiter und ehemalige Weltklasse-Torhüter Andreas Thiel nach "zermürbenden Wochen und Monaten" von seinem Amt zurück. Dem Verein fehlen offenbar die finanziellen Mittel für eine weitere Saison in der Bundesliga.