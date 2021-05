Planungen laufen - Kader soll zusammengehalten werden

Trotz des noch ausstehenden Saisonabschlusses in der Bundeshauptstadt laufen natürlich die Planungen für die kommende Saison. Den Kader will der Übungsleiter größtmöglich zusammenhalten, damit die Spielerinnen das Erreichte auch in der Bundesliga genießen können. "Wir haben uns gut entwickelt und wussten, dass in einigen Spielerinnen noch viel Potential war. Das ist auch noch nicht voll ausgereizt", sieht Rentsch noch weiteres Entwicklungsvermögen.

Dennoch solle es punktuelle Verstärkungen geben, schließlich steht der Abschied von vier Spielerinnen - Elaine Rode, Katarina Pavlovic, Lisa Felsberger und Nadja Bolze - bereits fest. "Wir suchen auf der Rechtsaußenposition und wir müssen uns im Rückraum verstärken. Dort brauchen wir noch eine Linkshänderin, die für einfache Tore sorgen kann. So soll unser Spiel in der Breite noch ausgebaut werden", umschreibt Rentsch die Suchkriterien.

Dafür hat Rentsch dann einen Etat von etwa 550.000 Euro zur Verfügung. Dank positiver Gespräche mit Sponsoren könne diese Summe auch noch steigen.

Norman Rentsch, Trainer BSV Sachsen Zwickau Bildrechte: IMAGO / Eibner

Doppelfunktion auch in der Bundesliga

Im Oberhaus will Rentsch an seinen beiden Funktionen als Trainer und Geschäftsführer festhalten. Dank der Unterstützung des gesamten Vereins sieht er sich da gut aufgestellt. In seinem Bürojob gilt es für ihn dann noch eine wichtige Sache zu klären: die Spielstätte.

Denn die aktuelle, in die Jahre gekommene Halle in Neuplanitz entspricht nicht wirklich den Anforderungen der Handball Bundesliga der Frauen (HBF). "Es ist wichtig, dass jetzt etwas passiert. Die Gespräche gehen in die richtige Richtung. Wir können nicht in der 40 Jahre alten Halle spielen. Dem sind sich die Entscheidungsträger aber bewusst", erklärte Rentsch. Der Vereine habe sportlich vorgelegt, nun sei die Politik gefragt. Bei positivem Verlauf könne schon im September der Spatenstich für eine neue Spielstätte erfolgen.

Die etablierten Teams ärgern

Zunächst wolle man sich bei der HBF um eine Ausnahmegenehmigung für die aktuelle Sporthalle bemühen. Die Gespräche sollen dazu in Kürze aufgenommen werden: "Bis vor zwei Tagen waren wir noch Zweitligist. Jetzt sprechen wir mit der HBF, um das Prozedere abzusprechen."

Egal, wo sein Team auflaufen wird, Rentsch sieht gute Chancen auch in der Bundesliga ein Wörtchen mitzureden. "Wir wollen das Vertrauen in uns haben und die Euphorie nutzen. Dann können wir auch solche Dinos wie Buxtehude oder Leverkusen schlagen", gibt er sich zuversichtlich. Die Handballerinnen aus Halle-Neustadt haben vorgemacht, wie man es als Aufsteiger schaffen kann.