Und obwohl der 41-Jährige immer wieder das Team in den Vordergrund stellt, ist er doch der Vater des Erfolges. Als Trainer und Geschäftsführer hat Rentsch den Verein, der übrigens seit vielen Jahren hervorragende Arbeit leistet, noch ein Stück vorangebracht und so zur Erstliga-Tauglichkeit geführt. "Das fühlt sich gut an. Es gibt hier so viele Leute, die mit Herzblut bei der Sache sind, vom Präsidium über den Beirat bis zum Physiotherapeuten."