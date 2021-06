Frankova kommt aus Rödertal

Auf ein neues Gesicht dürfen sich die Handballfans in Zwickau freuen. Anna Frankova wechselt vom HC Rödertal zum Team von Trainer Norman Rentsch. Die Tschechin unterschrieb einen Vertrag bis 2023. "Mit Anna ist es uns gelungen, eine Spielerin mit hohen Erfahrungsschatz zu verpflichten, die bereits in der ersten Liga unter Beweis gestellt hat welch großes Potenzial in ihr steckt", sagte Rentsch mit Blick auf die neue Rechtsaußen-Spielerin. Frankova selbst träum von einer WM-Teilnahme mit der tschechischen Nationalmannschaft. Dafür sei der Schritt in die erste Liga genau richtig. "Norman ist ein Trainer, der mich sehr fordern und fördern wird. Ich bin mir sicher, dass ich unter ihm die nächste Qualitätsstufe meiner Karriere erreiche", so Frankova. Anna Frankova und Trainer Norman Rentsch Bildrechte: IMAGO / Eibner

Hrvatin im Anflug - Auftakt gegen Halle

Und bereits im Anflug ist die Slowenin Ema Hrvatin. Die 21-Jährige soll am Mittwoch (23.06.2021) offiziell in Zwickau vorgestellt werden. Und freuen darf sich Zwickau auf einen attraktiven Bundesliga-Auftakt. "Am 4. September starten wir gleich mit einem Heimspiel gegen Halle-Neustadt. Das ist ein Kracher, da geht es gleich ordentlich zur Sache", freut sich Trainer Norman Rentsch.

Freitag nachgeholtes Abschlussfest

Den kommenden Freitag sollten sich alle Fans des BSV Sachsen Zwickau schon mal dick ankreuzen. Nachdem die Aufstiegsfeierlichkeiten wegen Corona praktisch in Wasser gefallen waren, soll es nun am 25. Juni ein nachgeholtes Abschluss-Event geben. Auf dem Sportplatz zum Wasserturm in Oberplanitz lädt der BSV zum Fantreffen mit verschiedenen „sportlichen“ Vergleichen beider Vereine und Livemusik mit "The Neighbours".