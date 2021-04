Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau stehen nach 25 Jahren vor der Rückkehr in die 1. Bundesliga. Nach dem 19:16-Heimsieg am Samstag (17. April) gegen TV Nürtingen hat das Team von Trainer Norman Rentsch sechs Punkte Vorsprung auf die Füchse Berlin, bei noch ausstehenden drei Partien. "Wir haben einen ganz großen Schritt gemacht. Noch zwei Siege, dann ist es soweit", freute sich Rentsch nach dem elften Sieg in Folge. Die Berlinerinnen haben noch vier Partien. Am letzten Spieltag kommt es in Berlin zum Topduell, doch viel sieht danach aus, dass die Westsächsinnen da bereits als Aufsteiger feststehen.

Doch während die Zwickauerinnen nunmehr unaufhaltsam in Richtung Bundesliga marschieren, müssen die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Eliteliga noch geschaffen werden. Gespielt wird nach wie vor in der vor fast 40 Jahren erbauten Sporthalle Neuplanitz. Vereinspräsidentin Sylvia Wössner sprach sogar beim sächsischen Innenminister vor. Ein ist klar: Die jetzige Halle entspricht nicht den Auflagen des Deutschen Handball-Bundes. Spätestens nach einer Saison müsste eine Lösung her. Die Optionen: Sanierung in Neuplanitz oder eine neue Ballsporthalle . "Wir haben Signale bekommen, die in die richtige Richtung gehen. Ich bin ganz positiv, dass sich nicht nur das sportliche gesteigert hat, sondern es auch wichtige strukturelle Entscheidungen gibt", so Rentsch. Rein sportlich kann Zwickau am 1. Mai beim HC Rödertal den nächsten Schritt in Richtung 1. Liga machen.