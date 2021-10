Handball | Bundesliga Zweiter Heimerfolg in Folge für den SC DHfK Leipzig

8. Spieltag

In der vergangenen Saison kämpften beide in der Handball-Bundesliga um Rang sechs. Leipzig lag hauchdünn vorne. In dieser Saison entschied der SC DHfK das direkte Duell gegen FA Göppingen nach einer furiosen Vorstellung.