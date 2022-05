Zwickau kommt wieder ran, THC findet Antwort

Nach der Halbzeit war zunächst das Team von Norman Rentsch am Drücker und kam wieder bis auf fünf Tore heran (24:19/43.). Doch der THC fand zurück zu seinem Spiel und konnte in sich in der Schlussphase wieder absetzen. Letztlich stand ein verdienter Erfolg für die Bad Langensalzaerinnen.

Der THC festigt durch den vierten Ligasieg in Folge den vierten Platz und zwei Punkte weniger als Buxtehude. Der BSV hat zudem noch ein Spiele mehr zu absolvieren. Zwickau bleibt nach der Niederlage Schlusslicht. Es fehlt weiterhin ein Zähler auf den Relegationsplatz, den Buchholz-Rosengarten innehat. Noch drei Spiele stehen für den BSV an.

Wildcats geht in Metzingen die Puste aus

Der SV Union Halle-Neustadt hat beim TuS Metzingen eine 30:33-Niederlage (17:16) einstecken müssen. Nach einem guten Start mussten die Wildcats jeweils am Ende der beiden Halbzeiten den anstrengenden vergangenen Wochen Tribut zollen.

Die Partie startete flott auf beiden Seiten. Nachdem die Gastgeberinnen nach sieben Minuten den ersten Zwei-Tore-Vorsprung der Partie erspielt hatten, kämpften sich die Wildcats umgehend zurück. Eine immer stärker werdende Anica Gudelj im Tor ebnete den Weg für einen 3:0-Lauf und die erste Führung nach zehn Minuten. In der Folge bauten die Gäste ihren Vorsprung sogar auf vier Tore (11:15, 25.) aus und hatten die Chance schon in der ersten Halbzeit für klarere Verhältnisse zu sorgen. Aber es schlichen sich vermehrt Fehler in den Angriff ein und ermöglichten den „TuSsies“ bis zum Pausenpfiff wieder auf ein Tor (16:17) heranzukommen.

Bildrechte: IMAGO / Eibner

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeberinnen deutlich besser in die Partie. Bis zur 42. Minute münzte Metzingen den Halbzeitrückstand in eine 24:21-Führung um. Halle konnte sich zwar in den folgenden sieben Minuten wieder herankämpfen, musste aber mit ordentlich viel Puste bezahlen. Diese fehlte in der Schlussphase, sodass die "TuSsies" mit dem besseren Endspurt letztlich den Deckel auf das Spiel machten und mit 33:30 die zwei Punkte in der eigenen Halle behalten konnten.