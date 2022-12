In der ersten Halbzeit übernahm der THC früh die Kontrolle und konnte sich schnell auf 5:1 absetzen (9. Minute). Doch nach einer Auszeit der Gäste konnten diese sich wieder herankämpfen und den Rückstand auf ein Tor verkürzen (10:9/19.). Bei der Müller-Sieben lief in diesem Zeitraum offensiv und defensiv nicht viel zusammen. Doch ab der 20. Minute dominierte wieder die Gastgeberinnen. Bis zur Halbzeit setzten sie sich mit schnellem und schnörkellosem Handball bis auf sieben Tore ab. Highlight dieser Phase war ein schönes Zuspiel von Paula Büttner auf Sonja Frey, die per Kempa abschloss und die zahlreichen Fans in der Halle jubeln ließ.