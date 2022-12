Der 28-Jährige spielt derzeit noch für den Bundesliga-Konkurrenten TSV Hannover-Burgdorf und nutzt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, um schon im kommenden Sommer nach Leipzig zu wechseln. "Karsten Günther und Milos Putera haben mich für das aufstrebende Projekt in Leipzig begeistert. Ich freue mich auf eine tolle Stadt und einen familiären Verein. Mit meinen Leistungen möchte ich die Begeisterung für den Handball in Leipzig unterstützen", so Domenico Ebner, der im bisherigen Saisonverlauf mit 34,5 Prozent abgewehrten Würfen zu den Top-5-Keepern der Bundesliga zählt.