Der Abstieg rückt für die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau näher. Am Samstag (30.04.2022) verloren die Westsachsen gegen den Drittletzten Bad Wildungen mit 28:29. Zur Pause eines engen und umkämpften Spiels in der Sporthalle Neuplanitz lag der BSV noch knapp mit 15:14 in Führung. Damit bleibt Zwickau Schlusslicht, kann den Klassenerhalt bei noch sechs ausstehenden Spielen aber noch schaffen. "Wir brauchen die Punkte und wollen unbedingt in der Liga bleiben. Am Mittwoch gegen Metzingen greifen wir wieder an", sagte BSV-Trainer Norman Rentsch kämpferisch.