Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau gehen am Samstag (16.04.2022) in zwei richtungsweisende Wochen. In Duellen gegen zwei direkte Abstiegskonkurrentinnen reisen die BSV-Frauen erst zum Tabellenletzten aus Buchholz Rosengarten (Samstag, ab 19 Uhr im Ticker), zwei Wochen später (Samstag, 30.04.2022) empfangen die Sächsinnen dann Bad Wildungen.