In der Handball-Bundesliga der Frauen kann sich Aufsteiger Halle-Neustadt über zwei weitere Punkte freuen. Ungewöhnlich allerdings: Die Saalestädter erhalten die Zähler aus dem Spiel gegen den 1. FC Mainz 05 am Grünen Tisch.

Mainz konnte für das am vergangenen Samstag (24.10.2020) geplante Spiel die im Hygienekonzept der Handball-Bundesliga (HBF) geforderten Corona-Tests nicht vorweisen. Die Proben waren zu spät verschickt worden – die Ergebnisse lagen erst am Montag (26.10.2020). Die Samstag-Partie bei den "Wildcats" musste daher abgesagt werden.



Nun entschied die HBF: „In der Konsequenz wird die Partie vom 24. Oktober 2020 mit 2:0 Punkten und 0:0 Toren für den SV Union Halle-Neustadt gewertet. Grundlage hierfür ist § 47 der DHB-Spielordnung in Verbindung mit § 19, Ziffer 1a und Ziffer 2 der DHB-Rechtsordnung“, wie es in der Pressemitteilung des Verbandes von Mittwoch (28.10.2020) heißt. Mainz kann gegen die Entscheidung innerhalb von 14 Tagen Einspruch einlegen.