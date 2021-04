Neun Treffer allein in der ersten Hälfte: Magdeburgs O'Sullivan.

Bildrechte: imago images/Zink

Beim Duell der befreundeten Trainer Bennet Wiegert und Michael Haaß, die gemeinsam 2016 mit dem SCM den DHB-Pokal gewannen, sah Magdeburg rund 40 Minuten wie der sichere Sieger aus. Erlangen, das zuletzt vier Wochen wegen Corona-Quarantäne nicht spielen konnte, fand zunächst vor allem gegen Magdeburgs Christian O'Sullivan kein Rezept. Der Norweger traf in der ersten Halbzeit nach Belieben, bis zur Pause war er bei zehn Versuchen neunmal erfolgreich. Trotzdem blieb Erlangen zunächst lange dran, der SCM konnte sich erst nach einer Auszeit von 12:11 (25.) auf 16:12 (30.) absetzen.

Nach dem Wechsel stellte Erlangen dann O'Sullivan zu - der Norweger traf in der zweiten Hälfte nur noch dreimal. Insgesamt deckten die Gastgeber nun aggressiver. Zudem scheiterte der SCM immer wieder an HCE-Keeper Martin Ziemer, der im gesamten Spiel mit sieben Paraden glänzen konnte. Nach 39 Minuten war die SCM-Führung dahin (19:19), nach 46 Minuten führte Erlangen plötzlich (22:21). Weil Magdeburg auch nach einer weiteren Auszeit von Coach Wiegert vor dem Tor zu nachlässig war, lag Erlangen teilweise mit drei Toren vorn (26:23/52.). Dank zwei starken Paraden von SCM-Keeper Jannick Green und zwei Toren von O'Sullivan hatte der SCM in der Schlussminute die Chance auf den 29:29-Ausgleich. Doch ein Abspielfehler im Angriff zerstörte die Hoffnungen auf einen Punkt. Stattdessen traf Erlangens Simon Jeppsson zum 30:28-Endstand.