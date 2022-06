Erfolgreichstes mitteldeutsches Team ist wieder einmal der Thüringer HC. Das Team von Coach Herbert Müller kam auf Rang vier ein - zum dritten Mal in Folge. Das ist nicht so stark wie in früheren Jahren, zwischen 2011 und 2016 feierten die Thüringerinnen schließlich sechs deutsche Meisterschaften in Serie. Doch momentan ist der THC weit von den Bundesliga-Überfliegerinnen aus Bietigheim entfernt - 18 Punkte lag der THC am Saisonende hinter den Schwäbinnen.