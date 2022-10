Die Rollen waren klar verteilt. Waiblingen verlor seine bisher vier Bundesliga-Spiele, scheiterte zudem im DHB-Pokal deutlich. Der Thüringer HC dagegen hat bisher alle Pflichtspiele für sich entscheiden können. Und so zog das Team von Trainer Herbert Müller auch nach leichten Startschwierigkeiten schnell auf 5:1 davon. Nach 17 Minuten stand es bereits 10:3, dann aber schlichen sich Unkonzentriertheiten ein. Viele technische Fehler gepaart mit leichtfertig vergebenen klaren Würfen. So kamen die Gastgeberinnen bis auf vier Tore heran. Nach einer Auszeit und einigen Wechseln fing sich der THC wieder und zog bis zur Pause auf 14:8 davon. Nach dem Wechsel schraubten die Gäste das Ergebnis weiter hoch, nach 43 Minuten stand es bereits 21:11. Dann wechselte Müller wieder durch, Waiblingen kämpfte sich zwischenzeitlich auf fünf Tore heran 17:22. Doch der klare Favorit ließ nichts anbrennen. Spielmacherin Sonja Frey feierte in Waiblingen ein besonderes Jubiläum. Der Wurf zum zwischenzeitlichen 17:9 war ihr 500. Treffer im THC-Trikot.

Union Halle-Neustadt muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Das Team von Trainerin Katrin Schneider verlor am Samstagabend beim bisherigen Tabellennachbarn TuS Metzingen mit 25:30 (14:17). Dabei kamen die Wildcats furios in die Partie. Hinten war Keeperin Anica Gudelj kaum bezwingbar und vorn beeindruckten die Gäste mit durchlagskräftigem Tempospiel. Nach Niewiademskas Treffer führten die Saalestädterinnen mit 8:2 (10.).



Dann jedoch schlichen sich allmählich Nachlässigkeiten ein, zudem nutzte Metzingen drei in kurzen Abständen folgende Hallenser Zeitstrafen, um sich Stück für Stück heranzupirschen – und dann durch Magda Balsam erstmals vorbeizuziehen (19./11:12 aus Wildcats-Sicht). Zur Pause hatten sich die Gastgeberinnen ein erstes kleines Polster (14:17) erarbeitet, das nach Wiederanpfiff immer weiter anwuchs. Die Halle-Neustädterinnen verzweifelten zusehend an der überragend aufgelegten Torfrau Lea Schupbach, die insgesamt auf 17 Paraden kommen sollte. Als Dagmara Nocun (mit acht Toren beste Werferin der Partie) im Tempogegenstoß verwandelte, lagen die Wildcats bereits mit sieben zurück (42./16:23). Wirklich nahe kamen die Schneider-Team in der Folge nicht mehr. Halle-Neustadt geht als Tabellenvorletzter in die EM-Pause.