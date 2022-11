In der kommenden Saison bildet er mit Omar Ingi Magnusson eines der wohl besten Duos auf der rechten Rückraumposition. "Das Besondere: der erste Schritt ging tatsächlich von Albin selbst aus. Er kam auf uns zu und sagte, dass er gerne nochmal Teil des SC Magdeburg sein will. Diese Eigeninitiative hat mich, hat uns, sehr beeindruckt und die Idee gefiel uns", sagte Cheftrainer Bennet Wiegert.

Auch Rückkehrer Albin Lagergren zeigt sich euphorisch: "Meine Familie und ich hatten eine tolle Zeit in Magdeburg und als sich die Möglichkeit einer Rückkehr auftat, fühlte es sich einfach richtig an. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass es für den SCM in eine erfolgreiche Zukunft geht."

Albin begann das Handballspielen in seiner schwedischen Geburtsstadt bei HK Varberg. Nachdem der Rückraumspieler in der Saison 2011/12 für Redbergslids IK auflief, kehrte er nach Varberg zurück. Im Sommer 2013 wechselte er zum schwedischen Erstligisten IFK Kristianstad und 2018 schließlich zum SCM, ehe 2020 der Transfer zu den Rhein-Neckar Löwen folgte. Seitdem gelangen ihm in 121 Bundesligaspielen 317 Treffer. Auch in der Nationalmannschaft zeigt sich der Linkshänder treffsicher und erzielte in 84 Spielen 247 Tore.