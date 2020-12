Die Handballer des SC Magdeburg sind auch in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge besiegte der SCM am Sonntag (6.12.2020) den TBV Lemgo 30:28 (12:13). Zuletzt hatte der SCM bereits in der European League am Dienstag (01.12.2020) in Kroatien einen Erfolg gefeiert.