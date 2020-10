Halles Helena Mikkelsen bei einem Wurf am Samstagabend in der Nordhheide-Halle.

Halles Helena Mikkelsen bei einem Wurf am Samstagabend in der Nordhheide-Halle. Bildrechte: imago images / Beautiful Sports

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Im Duell der Aufsteiger behielten die Saalestädterinnen am Samstag bei HL Buchholz 08-Rosengarten mit 20:18 (9:8) die Oberhand. Damit haben die Schützlinge von Trainer Jan-Henning Himborn ein positives Punktekonto und kletterten in der Tabelle auf den sechsten Rang. Buchholz bleibt mit nur einem Saisonsieg Drittletzter.