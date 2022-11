Beide Teams starten mit temporeichen Angriffen (3:3/6.). Dann erspielten sich die Zebras die Führung (5:3/9.). Der SC Magdeburg erlaubte sich vermehrt Fehler im Angriffsspiel und konnte sich auch in der Defensive häufig nicht durchsetzen. Dahmke erhöhte kurz vor der Pause auf 19:15 (29.), sorgte damit für den ersten Vier-Punkte-Vorsprung für die Gäste. Wenige Sekunden vor dem Ende rückte Magdeburg nochmal ran, auch weil Portner stark parierte. Nichtsdestotrotz ging das Wiegert-Team mit einem 16:19-Rückstand in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff dominierte der Rekordmeister zunächst die Partie. Die Gäste erzielten fünf Treffer in Folge, Magdeburg wirkte paralysiert (18:26/ 41.). Die Gastgeber scheiterten vermehrt an Niklas Landin, er parierte gleich elf Mal. Kiel unterliefen in dieser Phase des Spiels keine Fehler. Doch der Meister gab nicht auf und startete die Aufholjagd (26:30/52.). In der 59. Minute erzielte Omar Ingi Magnusson per Siebenmeter das 32:33. Doch Kiel trug die Führung über die Zeit. Die Aufholjagd des SCM kam zu spät, der Meister muss sich mit der 33:34-Niederlage gegen den Rekordmeister geschlagen geben. Auch dank fünf verwandelter Elfmeter krönte sich Omar Ingi Magnusson mit insgesamt neun Treffern zum besten Schützen.