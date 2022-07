Mitte Mai hatten die Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) und der Deutsche Handballbund (DHB) einen neuen Grundlagenvertrag beschlossen: "Wir haben mit der HBF ebenso kontrovers wie konstruktiv diskutiert. Der nun geschaffene Rahmen bietet großartige Entwicklungsmöglichkeiten für den Frauenhandball", hatte DHB-Präsident Andreas Michelmann zu dem bis 2027 gültigen Papier gesagt. Um Talente stärker fördern zu können, sollen die Bundesligisten künftig mit ihren 2. Mannschaften auch in der 16 Teams umfassenden 2. Liga spielen dürfen. "Uns ist bewusst, dass der neue Grundlagenvertrag eine Herausforderung für alle Beteiligten ist. Wir brauchen Energie, Geduld und gegenseitiges Verständnis, um diese Vereinbarung mit möglichst viel Leben zu füllen", so HBF-Chef Andreas Thiel.

Das Verständnis hält sich beim Trainer des Thüringer HC, Herbert Müller, in sehr kleinen Grenzen, wie er im Gespräch mit "Sport im Osten" sagt: "Für mich ist die Reduzierung vollkommen schwachsinnig. In so einem großen Land wie Deutschland wird man ja wohl locker 14 Mannschaften auf die Platte bringen". Für die Förderung von Talenten sei das "absolut kontraproduktiv. Junge deutsche Spielerinnen haben eher in den Vereinen, die sich in der unteren Tabellenhälfte befinden, Spielanteile." Dass es mit weniger Bundesligisten weniger Belastung für Europacup-Teams gibt, der THC ist seit zwölf Jahren international dabei, ist für den 59-Jährigen auch kein Argument: "Das lass ich auch nicht gelten. Wir lieben englische Wochen, wir lieben das Messen mit internationalen Gegnern, wir werben bei Neuzugängen ja auch mit dem Europapokal. 14 Bundesliga-Teams und international - das lässt sich locker vereinbaren."