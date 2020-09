Handball | Bundesliga THC punktet nach starker Leistung bei Titelkandidat Bietigheim

Hauptinhalt

Was für ein Krimi! Der Thüringer HC hat beim 29:29 (14:17) einen wichtigen Zähler bei Meisterschaftsfavorit SG BBM Bietigheim geholt. Die Sieben von Herbert Müller war am Mittwoch (09.09.2020) in der zweiten Hälfte hochkonzentriert und rechtfertigte den Punktgewinn. Am Ende gingen dem THC in Ludwigsburg etwas die Kräfte aus, sodass der Coach bei Abpfiff mit geballten Fäusten über das Remis jubelte.