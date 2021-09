Die Partie in der Sporthalle Nord war geprägt von verschiedenen Phasen. Vor der Pause spielte Zwickau am Anfang und am Ende besser auf. Dazwischen lief aber nicht viel zusammen. So konnte man angesichts eines zwischenzeitlichen 9:17 mit dem 12:17 zur Pause noch einverstanden sein.

Statistisch sah es trotz der klaren Niederlage gar nicht so schlecht aus: So lag der Aufsteiger bei der Wurfquote vorne, mit 59,5 : 57,4 Prozent. Beste Schützin bei den Sächsinnen war die Isländerin Diana Dogg Magnusdottir (6). Trainer Norman Rentsch sagte: "Beim 22:22 war sicherlich mehr für uns drin, aber es war ein Entwicklungsschritt, darauf können wir aufbauen. Wir sind auf dem richtigen Weg." Am Mittwoch (19:30 Uhr/live in der SpiO-App) kommt Meister Borussia Dortmund in die Sporthalle Neuplanitz.