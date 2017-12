Handball | 1. Bundesliga Thüringer HC nutzt Fehler des Buxtehuder SV

Hauptinhalt

8. Spieltag

Der Thüringer HC ist in dieser Saison weiterhin das Nonplusultra der Frauen-Bundesliga. Er errang am Donnerstag einen 25:21-Sieg beim Buxtehuder SV und bleibt somit verlustpunktfrei. Die beste Werferin war wie so oft THC-Rückraumspielerin Iveta Luzumova mit zwölf Treffern. Bei Buxtehude kam Linksaußen Michelle Goos auf fünf Tore.