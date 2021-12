Woller war in der letzten Saison der kreative Kopf der Mannschaft und hatte einen großen Anteil am frühzeitigen Klassenerhalt. Eine für sie sehr gute Saison wurde am Ende getrübt durch eine schwere Knieverletzung. Seit diesem Zeitpunkt befindet sich Cecilie Woller in Reha-Maßnahmen und hat bereits mit einem ganz leichten Aufbautraining begonnen.