Dabei muss der SCM im Halbfinale zunächst am Samstag (15 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der App von SPORT IM OSTEN) gegen den dänischen Meister Aalborg Handbold ran. Das zweite Halbfinale bestreiten Champions-League-Rekordsieger FC Barcelona und der THW Kiel am Samstag, 18 Uhr. Am Sonntag (8. Juni) findet zunächst 15 Uhr das Spiel um Platz drei und schließlich ab 18 Uhr das Finale statt.