Handball | Champions League SC Magdeburg gegen HBC Nantes unter Druck

Hauptinhalt

5. Spieltag

16. Oktober 2024, 07:42 Uhr

Keine Zeit zum Durchatmen: Nach dem Topspiel gegen Flensburg und vor dem Ost-Duell gegen Leipzig muss der SC Magdeburg am Mittwoch (16. Oktober 2024) in der Champions League ran. Dort wartet der französische Pokalsieger. SPORT IM OSTEN überträgt die Partie ab 20:45 Uhr im Audiostream und bietet dazu einen Liveticker an.