Vor einer Woche ragte Veszpréms Kreisläufer Ludovic Fabregas mit neun Toren heraus. "Das war viel zu viel. Das werden wir auf jeden Fall besser machen müssen", sagte Wiegert. In Magdeburg lief der SCM lange Zeit einem Rückstand hinterher, auch geschockt durch die schwere Verletzung nach von Matthias Musche , der sich einen Achillessehnenriss zuzog. Im zweiten Durchgang biss sich das Wiegert-Team dann in die Partie, führte beim 26:25 auch zum ersten Mal.

Was die Magdeburger in Ungarn erwartet, der SCM reist am Mittwoch an, ist neben einer bärenstarken Mannschaft auch eine extreme Stimmung in der Halle. Die Atmosphäre in Veszprém bezeichnete Wiegert als eine der "heißesten der Welt". "Da ist es hitzig, emotional, da ist Feuer drin. Ich persönlich mag das sehr. Das sind Auswärtsspiele, auf die man sich freut", sagte der Magdeburger Trainer.