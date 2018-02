Handball: THC verpasst knapp die Sensation

Die Tschechin Iveta Luzumova brillierte im ersten Durchgang mit sechs Treffern. Bildrechte: IMAGO

In der ausverkauften Wiedigsburghalle in Nordhausen versuchte das Team von Herbert Müller als Team gegen die individuell starken Französinnen dagegenzuhalten. Und das gelang dem THC eindrucksvoll. Vor allem die tschechische Topscorerin Iveta Luzumova ragte mal wieder heraus und erzielte alleine im ersten Abschnitt sechs Treffer. Ledigliche die gut aufgelegte Metz-Torfrau Marina Rajcic verhinderte weitere Einschläge. Ganz unterbinden konnten die Gastgeberinnen die Spielfreude des Favoriten dennoch nicht. So ging Metz nach gut 20 Minuten Spielzeit mit drei Toren in Führung (11:14). Der THC biss sich jedoch weiterhin fest und ging mit einem knappen 14:15-Rückstand in die Halbzeit.