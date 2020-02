"Sport im Osten" am Sonntag Bundestrainer Prokop zu Gast – Stellen Sie hier Ihre Fragen!

Rückblick auf die Handball-EM und ein Ausblick Richtung Olympia 2020 in Tokio: Am Sonntag (16:30 Uhr im TV und Livestream) ist der Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft, Christian Prokop, zu Gast bei "Sport im Osten". Was möchten Sie von ihm wissen?