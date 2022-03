Die für den kommenden Sonntag geplante Partie in der Handball-Bundesliga zwischen SV Union Halle-Neustadt und Borussia Dortmund fällt aus. Grund sind mehrere Corona-Infektionen im Umfeld der Gäste. Es ist mittlerweile das fünfte Spiel in der Saison, was für die Wildcats nicht wie geplant stattfinden kann. Wann das Spiel nachgeholt wird steht noch nicht fest. Bereits am kommenden Mittwoch geht es für das Team von Katrin Welter im mitteldeutschen Duell gegen Sachsen Zwickau wieder um Punkte.